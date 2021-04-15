МВФ: российские власти отлично управляют экономикой

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Власти РФ отлично управляют экономикой страны в период пандемии COVID-19.

Как сообщил директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер, Россия преодолевала возникший из-за вспышки коронавируса кризис, "принимая решительные ответные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах".

Говоря об инфляции в стране, директор заявил, что "это временные факторы", которые "должны постепенно сойти на нет", сообщает ТАСС.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что Россия сможет долго выдержать период низких цен на нефть.

В текущем году Фонд прогнозирует стоимость нефти в $51,1 за баррель. В МВФ дали высокую оценку мерам, принятым в России в ответ на кризис.