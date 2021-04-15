Госсекретарь США: Байден предложил Путину встретиться в "предстоящие недели"

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Американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в "предстоящие недели".

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий связи, чтобы очень ясно излагать наши взгляды, политику, возражения, связанные с действиями России. И это также важно для того, чтобы избегать просчетов", - сказал глава внешнеполитического ведомства, передает "Коммерсант".

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главы государств обсудили множество тем, Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. Президент США также предложил провести встречу на высшем уровне.

После телефонного разговора западные СМИ анализируют, что бы это могло значить. Ведь совсем недавно Байден оскорбительно отзывался о Путине и грозил расплатой.