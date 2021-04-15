Украина проводит учения на границе с Крымом

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Служба безопасности Украины проводит масштабные антитеррористические учения в Херсонской области - на границе с Крымом.

Планируется уделить особое внимание "морской прибрежной зоне региона, а также админмежам с временно оккупированной территорией" Крыма.

Учения проводятся на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины. С начала года количество нарушений перемирия в Донбассе выросло в десять раз, пишет "Коммерсант".

Военный эксперт Владислав Шурыгин написал, что обладает инсайдерской инфомацией из Киева о "плане Байдена" по Украине. Так он отреагировал на предложение Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным.

Сущность плана состоит в том, что США планируют разместить на Украине свои военные базы.