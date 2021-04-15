Росстат: недельная инфляция замедлилась до 0,1%

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Инфляция в России с 6 по 12 апреля составила 0,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала года цены выросли на 2,3%. Предыдущие три недели уровень инфляции держался на уровне 0,2%. За прошлую неделю больше всего подорожали морковь (+2,6%), куриные яйца (+2,3%) и картофель (+1,8%). Бензин и дизельное топливо стали дороже на 0,1%.

Подешевели огурцы (–2,1%) и помидоры (–1,4%), а также на жирный творог (–0,3%).

В Минэкономразвития ранее заявили, что пик годовой инфляции в России пришелся на март. В документе ведомства говорится, что в апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6% в месячном выражении и до 5,5–5,6% — в годовом.