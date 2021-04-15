Visa и MasterCard продолжат работу в России

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Международные платежные системы Visa и MasterCard продолжают работу в России в прежнем режиме.

Так представители компаний прокомментировали заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что из-за западных ограничений страну могут отключить от Visa и MasterCard.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила об отсутствии каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, пишет "Коммерсант".

В 2019 году в Центральном банке России также не видели угрозы ухода из страны международных платежных систем Visa и MasterCard. Однако тогда речь шла "О национальной платежной системе".