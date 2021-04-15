В Белом доме назвали телефонный разговор Байдена и Путина конструктивным

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным.

"Поэтому переговоры, саммит были бы хорошей возможностью для того, чтобы обсудить темы, по которым между нами есть согласие и по которым мы можем вместе работать", сказала она, передает "Коммерсант".

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главы государств обсудили множество тем, Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. Президент США также предложил провести встречу на высшем уровне.

После телефонного разговора западные СМИ анализируют, что бы это могло значить. Ведь совсем недавно Байден оскорбительно отзывался о Путине и грозил расплатой.