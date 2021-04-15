Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля

Добавить источник в

Глава кабмина Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в последней декаде апреля.

Это необходимо для запуска механизма проведения досрочных парламентских выборов, которые пройдут 20 июня. Решение о проведении выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией.

Пашинян призвал политические силы Армении не нарушать достигнутые договоренности. В противном случае они "совершат политическое самоубийство", сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку не требует незамедлительного разговора с Владимиром Путиным.

Представитель Кремля также подчеркнул, что контакты двух лидеров носят постоянный характер.