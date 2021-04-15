15 Апреля 2021
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Экономика В России
Бедность, пенсионер, подаяние, нищета, кризис (2020) | Фото из открытых источников

Минтруд: cнижение уровня бедности связано с выплатами семьям в пандемию

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Снижению уровня бедности в России способствовали выплаты семьям с детьми во время эпидемии COVID-19, сообщает Минтруд.

по данным ведомства, работа в этом направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от трех до семи лет. Как подчеркивают в министерстве, существенно смягчились критерии выплаты на детей до трех лет. В прошлом году впервые была введена на федеральном уровне поддержка для семей с детьми от трех до семи лет включительно, сообщает РИА "Новости".  

По данным Росстата, количество россиян, чей доход был ниже 11 тыс. 329 руб. в месяц, в четвертом квартале прошлого года составило 13,5 млн человек - 9,2% от всего населения России. По предварительным данным, общее количество малоимущих россиян составило 17,8 млн человек - на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году.  

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Минтруд: cнижение уровня бедности связано с выплатами семьям в пандемию

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Теги: Минтруд, бедность, доходы



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