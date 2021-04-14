15 Апреля 2021
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Политика В России
коллаж, право, законодательство, книги, молоток (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Суд запретил редакторам DOXA выходить из дома и пользоваться интернетом

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для редакторов студенческого издания DOXA, сообщает РБК.

По данным издания, Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Алла Гутникова обвиняются в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (ч.2 ст. 151.2 УК), им грозит до трех лет колонии. На данный момент суд запретил Метелкину и Гутниковой круглосуточно выходить из дома (с 00:00 до 23:59) и пользоваться интернетом.

Обвинение связано с видеороликом, который DOXA опубликовала 23 января. Журналисты говорили о запугивании и отчислениях студентов из вузов за участие в митингах в поддержку Алексея Навального и заявляли о недопустимости ограничения права молодежи на протест. Через несколько дней Роскомнадзор потребовал от журнала удалить видеоролик, и редакция выполнила это требование.

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Суд запретил редакторам DOXA выходить из дома и пользоваться интернетом

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Теги: DOXA, Навальный, запрет определенных действий, видеоролик



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