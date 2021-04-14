Путин наградил орденом Мужества пожарных, тушивших "Невскую мануфактуру"

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества сотрудников федеральной противопожарной службы, участвовавших в тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге.

Документ опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа.

Посмертно награду получил прапорщик внутренней службы Илья Белецкий.

Также награждены лейтенант внутренней службы Антон Соколов, и прапорщик внутренней службы Борис Старковский.

Старковский, Соколов и Белецкий были среди тех, кто первыми зашли в пожар. Выброс пламени накрыл Белецкого, который прикрыл собой Соколова и Старковского. В результате, Белецкий погиб на месте, двое других спасателей пострадали и были госпитализированы. СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Отметим, что этим же указом посмертно награжден лейтенант внутренней службы Константин Старцев. Он погиб 10 апреля, при тушении частного дома в Асбесте (на сайте Кремля сказано, что все четверо награждены за тушение "Невской мануфактуры"). Во время тушения на Старцева обрушилась стена и он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, пожар на "Невской мануфактуре" произошел 12 апреля. Ему присвоили самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь распространился на 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды.