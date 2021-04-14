В Прикамье грузовой поезд насмерть сбил подростка

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В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Трагедия произошла сегодня днем я на 1439 километре перегона Пермь-2-Бахаревка Свердловской железной дороги. Машинист заметил ребенка, постарался остановить состав, но из-за близкого расстояния остановить поезд и избежать столкновения не удалось. От полученных травм ребенок скончался.

Следователи и транспортная полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются локомотивная бригада, очевидцы, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.