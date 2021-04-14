"ЛУКОЙЛ" сообщил об утечке нефти в Сургутском районе

Добавить источник в

Компания "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" сообщила о разгерметизации участка промыслового трубопровода в Сургутском районе. В результате произошла утечка нефтесодержащей жидкости, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 13 апреля. По данным компании, утечка не существенная - 0,01 тонны. В водную артерию ничего не попало.

"При обнаружении прорыва трубопровода специалисты предприятия оперативно установили боновые заграждения, транспортировка сырья переведена на резервную нитку. Ведется сбор нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня представители Природнадзора Югры сообщили о выявленном загрязнении нефтью реки Урьевский Еган в Нижневартовском районе. Сообщается, что к этому ЧП может быть причастная компания "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

В отношении компании возбуждены дела по ч.4 ст.8.13, ст.8.5 КоАП РФ. Ведется административное расследование. Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется.