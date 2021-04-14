Петербургский бизнесмен Пригожин рассказал о своих гуманитарных планах в Судане

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В суданской столице прошла гуманитарная акция, организованная бизнесменом из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным. Жители южноафриканского государства получили свыше миллиона продуктовых наборов.

Благотворительная акция, направленная на помощь малоимущим и нуждающимся гражданам рассчитана на три недели.

Представители российского предпринимателя зачитали суданцам обращение Пригожина во время торжественной церемонии.

«Я очень внимательно слежу за событиями, развивающимися в стране, и не могу остаться в стороне, когда у суданского народа трудности. Я считаю Судан своим вторым домом и от всего сердца хочу оказать посильную помощь суданскому народу. И это мое искреннее стремление», — отметил российский бизнесмен.

По его словам, именно поэтому он решил оказать безвозмездную помощь наиболее нуждающимся жителям Судана. От его имени продукты будут раздавать члены комитетов сопротивления и волонтеры.

Работы предстоит много: им нужно передать в руки простых суданцев не менее 1 000 000 наборов. Это, впрочем, не последняя такая акция — Пригожин отметил, что будет поддерживать восточноафриканскую страну и дальше.

«Но на этом мы не остановимся, будем и дальше помогать Судану», — говорится в сообщении петербургского предпринимателя.

Это не первый случай поддержки суданцев российским бизнесменом. В период первой волны коронавируса Евгений Пригожин организовал поставки в страну аппаратов ИВЛ, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

В настоящее время Судан находится в глубоком экономическом кризисе. Он начался еще задолго до совершившегося в 2019 году переворота, когда был свергнут бывший президент Омар аль-Башир.