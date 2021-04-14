Госдума в первом чтении одобрила поправки, защищающие должников от взыскания всех денег без остатка

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Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "Об исполнительном производстве". Одобрение получила версия "Единой России", хотя "Справедливая Россия" предлагала альтернативный законопроект, накануне еще разгорелся горячий спор – являются ли эти инициативы параллельными.

Поправки о защите минимального дохода от списания за долги предлагались еще четыре года назад, но тогда они не были поддержаны правительством. Теперь же инициатива исходит, по сути, от президента: он поручил Госдуме до конца весенней сессии обеспечить такие гарантии для россиян.

По действующему законодательству нельзя списывать средства более 50% от пенсии и заработной платы. При этом, если пенсия или заработная плата составляет размер прожиточного минимума, то гражданин остается без средств к существованию. Теперь же предлагается оставлять гражданину средства в размере среднероссийского МРОТ.

Если у должника есть иждивенцы, "неприкосновенная" сумма будет увеличиваться. Для того, чтобы средства остались на счете гражданина, ему надо будет обратиться в службу судебных приставов с заявлением.

Решение о сохранении гарантированного размера дохода в отношении преступников, которые обязаны возместить потерпевшим ущерб, тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, и тех, кто отказывается возмещать ущерб семье в связи с потерей кормильца, будет принимать суд.

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