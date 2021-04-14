14 Апреля 2021
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Экономика В России
яндекс-еда (2019) | Фото: Накануне.RU

В прошлом году миллион россиян в возрасте до 30 лет потерял работу - FinExpertiza

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Численность занятых в России в 2020 году сократилась на 1,65 млн человек. 1 млн из них – работники в возрасте до 30 лет. Сокращение молодых работников было рекордным за последние 12 лет. В этой ситуации на демографические проблемы наложилась пандемия, отмечают авторы исследования из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего сокращение молодых сотрудников прояилось в Амурской области, Северной Осетии, Мурманской области (17-22%).

По данным исследования, при сокращении числа работающих самый большой провал (почти 25%) наблюдался среди младшей возрастной категории (15-19 лет). Впрочем, эта группа малочисленна, счет идет на десятки тысяч. Но уже в группе 25-29 лет сокращение измеряется сотнями – минус 758 тыс. или 8,2%.

"Старение населения и сокращение его трудоспособной части является одной из серьезнейших проблем для российской экономики. Сейчас рынок труда испытывает дефицит рабочей силы, особенно молодых сотрудников, что является следствием демографической ямы 90-х. Коронавирусный кризис усилил проблему нехватки молодых работников. Весной, во время карантина, уровень занятости среди работников до 30 лет упал значительно сильнее по сравнению с другими возрастными группами. В разгар пандемии это во многом было связано со структурой занятости: значительная часть молодежи трудится в сфере услуг и секторе малого и среднего бизнеса, особенно пострадавших из-за локдауна и падения спроса. Среди выбывших с рынка труда молодых сотрудников около 280 тыс. работали в сфере обслуживания и торговли. Еще на 240 тыс. сократилась численность молодых квалифицированных рабочих промышленности, транспорта и строительства - первые две отрасли также понесли серьезные потери из-за коронавируса, а стройка лишилась большого количества иностранных трудовых мигрантов", - комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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В прошлом году миллион россиян в возрасте до 30 лет потерял работу - FinExpertiza

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Теги: молодежь, безработица, кризис



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