В Нижневартовском районе произошел очередной разлив нефти

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В Нижневартовском районе произошел новый разлив нефти. Нефтяное пятно на реке Урьевский Еган обнаружили сотрудники Росприроднадзора во время очередного рейда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудниками "Лукойл – Западная Сибирь" ведутся работы по ликвидации и устранению последствий аварии.

"В отношении ООО "Лукойл – Западная Сибирь" возбуждены дела по ч.4 ст.8.13, ст.8.5 КоАП РФ. Ведется административное расследование. Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется", - говорится в сообщении.