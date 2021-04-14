Глава Екатеринбурга рассказал горожанам о планах на парк УрГУПС

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию, разворачивающуюся вокруг парка УрГУПСа. По его словам, зона отдыха останется открытой для жителей и гостей города, несмотря на возведение забора за 3 млн руб.

"Сразу хочу успокоить горожан. Позиция по парку УрГУПСа у меня однозначная. Парк должен быть максимально открыт для проведения досуга жителей Екатеринбурга. Рад, что и руководители железной дороги разделяют эту позицию и поддерживают нас. Совместно мы будем вести переговоры с Росжелдором и руководством вуза. Надеемся на конструктивный разговор. Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос в пользу жителей Екатеринбурга", – написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Напомним, что территорию парка вуза в Екатеринбурге собираются оградить забором стоимостью более 3 млн руб. Срок выполнения работ – 10 апреля 2021 г. Ранее общественники узнали о планах построить в парке бассейн, для этого необходимо вырубить часть деревьев, из-за чего горожане выходили на акции протеста.

Позже в УрГУПС объяснили, для чего вокруг вузовского парка должен появиться забор, однако и это не остановило защитников зеленой зоны. Активисты обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой о помощи, а еще позже на территории парка появились провокационные таблички с требованиями оставить зеленую зону в покое.