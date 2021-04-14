На Южном Урале сотруднику торговой сети назначен штраф за коммерческий подкуп

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В Нязепетровске суд рассмотрел уголовное дело о получении коммерческого подкупа бывшим сотрудником крупной торговой сети. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Начальник отдела аренды крупной сети по продаже средств связи предлагал предпринимателям заключать договоры аренды торговых помещений для размещения салонов сотовой связи по завышенным ценам. За это он дважды получил коммерческий подкуп на общую сумму около 170 тыс. руб.

Из-за действий обвиняемого организации был причинен ущерб в размере 880 тыс. руб.

Обвиняемый вину признал и возместил ущерб.