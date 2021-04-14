14 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума рекомендовала правительству скорректировать прогнозы, которые делает Минэкономразвития

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Госдума рекомендовала правительству "продлить наиболее эффективные меры антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства". Постановление принято только сегодня, однако поводом для него стало выступление с отчетом перед парламентом министра экономического развития Максима Решетникова 9 февраля этого года.

В Госдуме считают, что самые эффективные меры следовало бы продлить даже тогда, когда завершится реализация общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Также депутаты попросили правительство расширить меры государственной поддержки физлиц, в том числе для самозанятых предпринимателей.  

Еще одним пунктом рекомендаций стала корректировка прогноза долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2036 года. Вообще, прогнозы Минэкономразвития часто критикуют за нереалистичность и излишний оптимизм, и не только в парламенте.

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Госдума рекомендовала правительству скорректировать прогнозы, которые делает Минэкономразвития

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Теги: госдума, минэкономразвития, максим решетников, меры поддержки, прогноз



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