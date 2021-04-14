Госдума рекомендовала правительству скорректировать прогнозы, которые делает Минэкономразвития
Госдума рекомендовала правительству "продлить наиболее эффективные меры антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства". Постановление принято только сегодня, однако поводом для него стало выступление с отчетом перед парламентом министра экономического развития Максима Решетникова 9 февраля этого года.
В Госдуме считают, что самые эффективные меры следовало бы продлить даже тогда, когда завершится реализация общенационального плана действий по восстановлению экономики.
Также депутаты попросили правительство расширить меры государственной поддержки физлиц, в том числе для самозанятых предпринимателей.
Еще одним пунктом рекомендаций стала корректировка прогноза долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2036 года. Вообще, прогнозы Минэкономразвития часто критикуют за нереалистичность и излишний оптимизм, и не только в парламенте.
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