Военный эксперт рассказал о "плане Байдена" по Украине

Добавить источник в

Военный эксперт Владислав Шурыгин написал, что обладает инсайдерской инфомацией из Киева о "плане Байдена" по Украине. Так он отреагировал на предложение Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным.

Этот план будто бы был передан Киеву на встрече госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после которой Кулеба был очень доволен и заявил, что начался новый этап отношений с США.

Сущность плана состоит в том, что США планируют разместить на Украине свои военные базы. Рада быстро примет закон, разрешающий это, и США построят одну морскую и две сухопутных базы. Это заблокирует попытки России помочь Донбассу в случае нападения Украины. Далее, под прикрытием американских военных, будет проводиться постепенная "зачистка" Донбасса.

Именно для реализации этих действий Байден и позвонил Путину - он отводит внимание.

"Процедура подготовки к встрече и обсуждение повестки позволит выиграть у русских время на подготовку принятия закона, заключения договора и размещения американских войск. Фактически русских должны поводить полгода за нос, которые нужны на подготовку и осуществление американского плана", - написал Шурыгин.

Украинский политолог Андрей Головачев считает, что Байден и Путин придут к каким-то договоренностям по Украине и в целом.