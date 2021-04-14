14 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владислав Шурыгин (2020) | Фото: facebook.com/Владислав Шурыгин

Военный эксперт рассказал о "плане Байдена" по Украине

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Военный эксперт Владислав Шурыгин написал, что обладает инсайдерской инфомацией из Киева о "плане Байдена" по Украине. Так он отреагировал на предложение Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным.
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Этот план будто бы был передан Киеву на встрече госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после которой Кулеба был очень доволен и заявил, что начался новый этап отношений с США.

Сущность плана состоит в том, что США планируют разместить на Украине свои военные базы. Рада быстро примет закон, разрешающий это, и США построят одну морскую и две сухопутных базы. Это заблокирует попытки России помочь Донбассу в случае нападения Украины. Далее, под прикрытием американских военных, будет проводиться постепенная "зачистка" Донбасса.

Именно для реализации этих действий Байден и позвонил Путину - он отводит внимание.

"Процедура подготовки к встрече и обсуждение повестки позволит выиграть у русских время на подготовку принятия закона, заключения договора и размещения американских войск. Фактически русских должны поводить полгода за нос, которые нужны на подготовку и осуществление американского плана", - написал Шурыгин.

Украинский политолог Андрей Головачев считает, что Байден и Путин придут к каким-то договоренностям по Украине и в целом.

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Военный эксперт рассказал о "плане Байдена" по Украине

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Теги: Украина, США, Байден, Путин



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