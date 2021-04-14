"Парк Победы" в Нижнем Тагиле проиграл весеннему потеплению

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"Парк Победы" в Нижнем Тагиле, признанный Минстроем РФ одним из лучших объектов благоустройства в 2020 г., не устоял перед весенним потеплением. Зону отдыха для городских жителей изрядно подтопило, что не могло не сказаться на внешнем виде территории. Только вместо затопленных лужаек, горожане увидели провалившуюся плитку и грязевые дорожки.

"Парк Победы благоустроили и торжественно открыли в прошлом 2020 году. Менее года прошло, а каков результат: затопленные участки и плавающие щепки с дорожек для бегунов – великолепно!" – цитирует V-TAGILE жительницу Нижнего Тагила Анастасию.

По словам журналистов, при проектировании не был продуман поверхностный водоотвод. Напомним, что на благоустройство парка, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", было потрачено около 38 млн руб.

На момент публикации оперативно получить комментарий администрации Нижнего Тагила не удалось.

Напомним, что из-за резкого потепления, пришедшего на Урал, подтопило и парк "Зеленая роща", который также в прошлом году был открыт для жителей Екатеринбурга после реконструкции. Общественник Владимир Злоказов предположил, что причина также заключается в отсутствии систем водоотведения, однако мэрия опровергла его слова. Позже ситуацию прокомментировал и глава уральской столицы Алексей Орлов.