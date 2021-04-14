"Парк Победы" в Нижнем Тагиле проиграл весеннему потеплению

14 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Парк Победы в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: vk.com/novosti_v_tagile

"Парк Победы" в Нижнем Тагиле проиграл весеннему потеплению

Добавить источник в

"Парк Победы" в Нижнем Тагиле, признанный Минстроем РФ одним из лучших объектов благоустройства в 2020 г., не устоял перед весенним потеплением. Зону отдыха для городских жителей изрядно подтопило, что не могло не сказаться на внешнем виде территории. Только вместо затопленных лужаек, горожане увидели провалившуюся плитку и грязевые дорожки.

Парк Победы в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/novosti_v_tagileПарк Победы в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/novosti_v_tagile

"Парк Победы благоустроили и торжественно открыли в прошлом 2020 году. Менее года прошло, а каков результат: затопленные участки и плавающие щепки с дорожек для бегунов – великолепно!" – цитирует V-TAGILE жительницу Нижнего Тагила Анастасию.

По словам журналистов, при проектировании не был продуман поверхностный водоотвод. Напомним, что на благоустройство парка, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", было потрачено около 38 млн руб.

Парк Победы в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/novosti_v_tagileПарк Победы в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/novosti_v_tagile

На момент публикации оперативно получить комментарий администрации Нижнего Тагила не удалось.

Напомним, что из-за резкого потепления, пришедшего на Урал, подтопило и парк "Зеленая роща", который также в прошлом году был открыт для жителей Екатеринбурга после реконструкции. Общественник Владимир Злоказов предположил, что причина также заключается в отсутствии систем водоотведения, однако мэрия опровергла его слова. Позже ситуацию прокомментировал и глава уральской столицы Алексей Орлов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Парк Победы" в Нижнем Тагиле проиграл весеннему потеплению

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Парк Победы, Нижний Тагил, потоп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети