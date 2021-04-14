В Сургутском районе начался снос временного посёлка ГПЗ

Добавить источник в

В Сургутском районе сносят посёлок ГПЗ. "Для района это значимо. Вы много слышали случаев за последнее время, чтобы поселок целиком снесли? Для района это очень значимо. Одномоментно, в течение не двух-трёх лет, а полугода был расселен пусть небольшой, но посёлок. 10 домов переселено – более 300 человек переехали в новые дома по улице Зои Космодемьянской, осталось два капитальных дома, но я уверен, что и с ними будет решен вопрос", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Некогда ведомственный поселок ГПЗ находится между двумя заводами, проживание тут считается небезопасным. В прошлом году практически всех жителей районные власти переселили в новостройку в Солнечном. Вместо "деревяшек" жители получили комфортабельное капитальное жильё.

Сейчас на территории ГПЗ остаются два многоквартирных дома, в которых живут почти 130 человек. Так как дома не являются аварийными, то перед районной властью встала задача - необходимо найти основание для их расселения.

Администрация Сургутского района создала рабочую группу с участием депутатов поселений, думы района, представителей общественности для того, чтобы выработать законный механизм решения этого вопроса. Не исключено, что в перспективе решение по ГПЗ будет использовано и по другим отдаленным населенным пунктам.

Снос пройдёт силами МУП "Сургутрайторф". Для этого из бюджета Сургутского района выделены 13,7 млн руб. Уже полностью снесены дома №№16,10 и 37, приступили к сносу домов №№18 и 35. Окончательно дома должны быть снесены до начала июня. В планах, если все жители будут согласны, расселить Малоюганский, и возможно, Горный.

"Для Малоюганского строим дом в Угуте. В прошлом году должны были сдать, но, к сожалению, пандемия задержала, там большинство желает переселиться. Что касается посёлка Горный, то, если все жители изъявят желание, тоже будем думать, как переселить", - сказал Андрей Трубецкой.

Отметим, что для районных властей работа по переселению граждан является, по сути, многогранным проектом. Необходимо предусмотреть финансирование, осуществить выбор подрядчиков на работы по сносу и постройке нового жилья и многое другое, но , пожалуй, одной из едва ли не самых сложных составляющих является организация диалога с жителями домов, которые необходимо снести.

"Строим диалог, разговариваем. Через старост, через жителей, соседей. Если большинство желает переселяться, то и оно с меньшинством работает, чтобы остальных убедить. Сложно, конечно, у каждого человека же свое мнение. Так что сложностей очень много", - констатируете глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Однако, работы по переселению в районе продолжат. Всего в 2021 г. в Сургутском районе планируется снести 48 жилых (идёт поэтапное расселение, в каждом живёт около 50 человек) и пяти нежилых (производственных зданий) домов в семи поселениях (в 2020 г. – 68). Большинство из них – в Барсово, ГПЗ, Солнечном, Белом Яру, Лянторе, Русскинской, Ульт-Ягуне. Всего на это выделено 60,2 млн руб., из них 55,2 млн – на снос жилых домов и 5 млн – нежилых строений.