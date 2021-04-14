РАН не станет оглашать результаты исследования воздействия на Обь

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РАН не станет озвучивать итоги исследовательской работы по оценке воздействия на окружающую среду из-за аварии на участке трубопровода СИБУРа. Об этом сообщает Муксун.fm.

По данным издания, между "Запсибтрансгаз" и Сибирским отделением РАН установлены договорные обязательства, по которому исследователи обязаны обеспечить "конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов".

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По одной из версий, авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки. Ростехнадзор продлил до 19 апреля расследование причин аварии, произошедшей 6 марта на продуктопроводе компании СИБУРа.