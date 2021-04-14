14 Апреля 2021
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Политика В России Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

Зюганов про инсайды Жириновского: "Весеннее обострение вступило в острую стадию"

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил на сегодняшнее внезапное заявление Владимира Жириновского о том, что на съезде коммунистической партии 23-24 апреля новым председателем станет Юрий Афонин (ныне – зампред ЦК КПРФ), а Зюганов возьмет самоотвод.

"Первое. КПРФ - истинно народная партия, отстаивающая идеалы труда и социализма. Руководство КПРФ будет избрано на Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием. В отличие от партии фюрерского типа, коей является ЛДПР, в КПРФ воля членов партии обязательна. Кстати, мы уже опубликовали Отчетный доклад ЦК к XVIII Съезду. Рекомендую всем ознакомиться", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.

 "Второе. Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ", - добавил лидер КПРФ.

Также он посоветовал "на будущее" вождю ЛДПР "все же больше думать, прежде чем говорить, и  заниматься делами своей партии".

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Зюганов про инсайды Жириновского: "Весеннее обострение вступило в острую стадию"

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Теги: геннадий зюганов, владимир жириновский, кпрф



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