На Западе гадают, для чего Байден звонил Путину

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После телефонного разговора между президентами США и России, когда Джо Байден позвонил Владимиру Путину, западные СМИ анализируют, что бы это могло значить. Ведь совсем недавно Байден оскорбительно отзывался о Путине и грозил расплатой.

CNN пишет, что Байден только недавно пришел в Белый дом, а США уже успели накалить отношения с Китаем и Россией. Медиа не исключает, что те специально "прощупывают" новую администрацию. Якобы это Москва накаляет отношения с Украиной, а Пекин - с Тайванем. И Россия "активизирует усилия по расколу и ослаблению Запада" путем возможного "вмешательства" в дела Украины. Предложение же Байдена о встрече является своего рода пряником, чтобы Путин избегал каких-либо действий на Украине, а то Байден передумает, полагает медиа, которое исходит из того, что Кремль будто бы нуждается в укреплении своих позиций встречей с Байденом.

Fox News тоже считает, что Путин пытается подорвать солидарность Запада, а Байден выглядит отстраненным. И Путин все же вторгнется на Украину для укрепления своей власти внутри страны.

Washington Post полагает, что Путин специально повышает ставки на Украине, а затем сядет за стол переговоров, чтобы получить уступки. Будто бы так было при заключении Минских договоренностей. Нынешняя ситуация является решающим испытанием для США и Европы с точки зрения безопасности в Старом Свете.

Wall Street Journal пишет, что Путин в ответ на угрозы Байдена как бы показывает, что он не боится. А приостановка авиасообщения с Турцией из-за коронавируса на самом деле является знаком, так как Турция поставляет Украине вооруженные беспилотники, и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Киеву на недавней встрече с украинским президентом.

Немецкая Süddeutsche Zeitung тоже пишет об "агрессивности" России, приводя мнения российских либералов. Die Zeit видит готовность США установить с Россией предсказуемые отношения.

В целом тональность западных СМИ антироссийская, а содержание материалов однотипное.