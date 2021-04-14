РМК - генеральный партнёр международной акции «Сад памяти»

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Русская медная компания (АО «РМК) поддержала международную акцию «Сад памяти», став её генеральным партнёром.

Суть акции: волонтеры, в том числе - работники предприятий компании, высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти мероприятия при поддержке РМК пройдут в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, в Хабаровском крае и в Казахстане. Ключевые события состоятся в Екатеринбурге и Челябинске.

Напомним, что международная акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020 году. Цель проекта - создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, то есть, задача - высадить в общей сложности 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В прошлом году в рамках празднования 75-летия Победы в акции принял участие Президент РФ Владимир Путин. Он высадил дерево во время церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики РМК, помимо основной акции РМК поддерживает конкурс детских рисунков «Сад памяти глазами детей» (#СадПамятиДома).

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова говорит: «Каждый год РМК и предприятия Группы РМК принимают активное участие в мероприятиях по сохранению памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Мы строим и восстанавливаем мемориалы, организуем празднования Дня Победы, помогаем ветеранам фронта и труженикам тыла в регионах. Поддержка акции «Сад памяти» - это еще одна возможность почтить память жертв войны, высказать благодарность победителям и внести вклад в сохранение и преумножение природных богатств нашей Родины».

Отметим, что международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, и реализуется при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также при поддержке Всероссийского общества охраны природы и «Русской медной компании».

В 2021 году к традиционной акции добавятся новые активности, среди них – масштабное участие в акции школьников со всей страны в День Последнего звонка в память о каждом, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Акция в 2021 году стартовала в Севастополе 18 марта, а завершается – в Бресте 22 июня.

Откроет старт акции в территориях присутствия РМК высадка деревьев в Городском бору города Челябинска. Мероприятие состоится в мае. Анонсы акции доступны на сайте - Следите за анонсами на сайте - садпамяти2021.рф.

Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. Достаточно зайти на карту садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку, зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время.