14 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
лесной торфяной пожар берегите лес от огня плакат (2010) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале из-за поджога травы едва не сгорели 30 жилых домов

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Пожарные Среднего Урала начали борьбу с неконтролируемыми палами прошлогодней травы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о горении сухой растительности в поселке Маян, что в Талицком городском округе. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через девять минут.

Ветреная погода способствовала быстрому распространению огня, создавалась угроза его перехода на 30 частных жилых домов. Для тушения пожара от ближайшего гидранта была проложена магистральная линия длиной 800 метров и проведена опашка населенного пункта.

В течение трех часов пожар был локализован на площади 20 гектаров. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Свердловские спасатели предупреждают о недопустимости поджогов травы, которые часто приводят к возгораниям построек в сельской местности. Кроме этого, палы могут вызвать лесной или торфяной пожар, тушение которого потребует большого числа сил, средств и материальных затрат. Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае серьезных последствий - и уголовную ответственность.

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На Среднем Урале из-за поджога травы едва не сгорели 30 жилых домов

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Теги: дома, пожар, МЧС, Средний Урал



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