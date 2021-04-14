14 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин заявил о наличии у него "хорошего иммунного ответа" после первой прививки от коронавируса

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Владимир Путин прокомментировал свое самочувствие после второй прививки от коронавируса. Он заявил, что чувствует себя нормально, побочных эффектов "вообще не было". Также врачи сообщили президенту, что даже после введения первого компонента у него сформировался "хороший иммунный ответ". Что это значит, Путин у врачей уточнять не стал, ответ его и так удовлетворил, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня в начале заседания попечительского совета Русского географического общества глава государства объявил, что получил второй компонент прививки буквально перед заседанием.

В конце же встречи министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что все члены РГО ждут очной встречи с президентом летом этого года – в прошлом году из-за пандемии традиция проведения таких мероприятий была прервана. На это Путин пообещал, что обязательно проведет такую встречу.

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Путин заявил о наличии у него "хорошего иммунного ответа" после первой прививки от коронавируса

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Теги: прививка от коронавируса, владимир путин, иммунный ответ



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Ранее 14.04.2021 13:24 Мск Путин сделал вторую прививку от коронавируса – прямо перед заседанием РГО

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