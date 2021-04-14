14 Апреля 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Задержан глава УФНС по Пензенской области

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Глава управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрий Калабин задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По месту работы и жительства руководителя УФНС прошли обыски.

Как сообщает СК РФ, сотрудники ведомства не проводили проверку одной из компании, при этом была информация, что организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени в размере около 20 млн рублей.

В 2019 году экс-начальника УФНС по Тюменской области Тамару Зыкову суд приговорил к штрафу 50 тыс. рублей. Напомним, что спецслужбы уличили ее в служебном подлоге: ради положительных показателей и премии Зыкова попросила у крупнейшего в России частного Антипинского НПЗ 600 млн руб. налогов "наперед", в результате поправила финансовую статистику и получила премию в 88,3 тыс. руб., кроме этого, премиальные были выплачены и самому ведомству в размере 1 млн руб. Эти деньги Зыкова уже вернула в бюджет по требованию ФСБ. Сама же Зыкова утверждает, что у неё не было другого выбора.

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Задержан глава УФНС по Пензенской области

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