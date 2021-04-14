14 Апреля 2021
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Общество Дальневосточный ФО
Дальневосточный Леопард (2016) | Фото: kremlin.ru

Заповедник "Земля леопарда" перенаселен, кошкам подыскали новый участок – Сергей Иванов

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Дальневосточному леопарду уже не угрожает вымирание, но для того, чтобы вид точно не исчез на Дальнем Востоке, популяцию надо увеличить еще на треть (до 150 особей), рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На заседании попечительского совета Русского географического общества Сергей Шойгу назвал Иванова "главным человеком, занимающимся кошками".

Иванов напомнил, что на момент создания нацпарка-заповедника "Земля леопарда" животных было около 30.

"Сейчас там организовали хорошую охрану. Выдали недавно табельное оружие. Браконьерство несколько лет уже отсутствует на территории нацпарка. Около 400 камер и фотоловушек находится на территории. Каждый леопард идентифицируется", - рассказал Иванов.

По его словам, отсутствие охотников и наличие кормовой базы в заповеднике (там специально разводят косуль и других копытных) привлекло и других хищных животных, например, амурских тигров, которых теперь в заповеднике 25. Один из них стал звездой: снимок с тигрицей из нацпарка в прошлом году был удостоен премии Wildlife Photographer of the Year (Великобритания).  

Фото-победитель премии Wildlife Photographer of the Year 2020.(2020)|Фото: Sergey Gorshkov

"Сейчас более ста леопардов, угрозы исчезновения нет. Но им стало тесно на 260 тыс. га, еще тигры есть. Мы присмотрели территорию севернее Владивостока. Нацпарк "Уссурийский", там только охотятся пока, ничего такого там нет. Мы присоединим его к "Земле леопарда". Там раньше жили леопарды, пока их не истребили. Всего в приморском крае должно быть 150 леопардов – это гарантия того, что они не вымрут", - рассказал Иванов.

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Заповедник "Земля леопарда" перенаселен, кошкам подыскали новый участок – Сергей Иванов

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Теги: земля леопарда, сергей иванов, дальний восток, приморье, нацпарк, заповедник



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