Путин попросит правительство помочь с доставкой в Антарктику новой станции "Восток"

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Глава "Новатэка", член попечительского совета Русского географического общества Леонид Михельсон попросил Владимира Путина повлиять на правительство, чтобы то выделило дополнительные средства на проект доставки в Антарктику обновленной полярной станции "Восток".

На заседании попечительского совета РГО Михельсон сообщил, что сейчас в Антарктике пять российских станций, старейшая из них – "Восток". Она изношена на 90%, находится под трехметровым снежным покровом, тем не менее, продолжает действовать. Станция является уникальной, например, на ней пробурена глубочайшая в мире ледниковая станция, под слоем льда обнаружено огромное озеро.

"Сейчас создан новый зимовочный комплекс "Восток". Проект обошелся в 10 млрд руб., из них 40% - частные средства. Комплекс собрали в Гатчине, он рассчитан на автономное существование в течение двух лет, площадь его составляет 3 тыс. кв. м, зимой на станции могут жить 15 человек, летом – 35", - рассказал Михельсон.

Сейчас в Антарктике под комплекс уже подготовлена площадка, на ней уплотнен снег. Транспортировку осуществляли на крупнейшем атомоходе- лихтеровозе Росатома, но в районе Анголы у судна сломался гребной винт. Поскольку корабли с атомным двигателем не могут заходить в порты других государств для ремонта, пришлось вернуться в Санкт-Петербург.

При этом ситуация с поломкой атомного судна в районе Антарктиды вызвала негативную реакцию других стран региона, поэтому было принято решение о повторной транспортировке на двух неатомных кораблях. Вся эта ситуация приведет к дополнительным расходам в 580 млрд руб., которые организаторы проекта и просят у правительства (кстати, еще 750 млн руб. некомпенсируемых убытков получил подрядчик – Росатом).

По словам Михельсона, правительство проявило "понимание и поддержку". Если деньги будут выделены, то уже в текущем году транспортировка будет осуществлена, а ввод станции в полном объеме произойдет в 2024 году.

"Хорошо, я поговорю с правительством. Надеюсь, все получится", - ответил президент на просьбу РГО.

"После того, как Вы сказали, что попросите правительство, точно все получится", - улыбнулся Михельсон.