"Угроза безопасности и бесполезные действия". Свердловские операторы обратились в ФСБ из-за несовершенства "пакета Яровой"

Добавить источник в

Представители свердловских операторов сотовой связи выразили свое мнение относительно так называемого "пакета Яровой", который обязывает хранить трафик абонентов. По мнению экспертов компаний, закон не учитывает современные принципы кодирования данных, а передача ключей ФСБ лишит пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.

"Операторы связи готовы выполнять нормы "пакета Яровой", в том числе частично за счет собственных средств. Профильное сообщество осознает, что такие сложные и дорогостоящие мероприятия необходимы для решения вопросов безопасности государства, но нельзя доводить их до профанации, когда "сырые" и непродуманные постановления правительства абсолютно невыполнимы на практике", – говорится в тексте обращения представителей компаний к Федеральной службе безопасности и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (имеется в редакции Накануне.RU).

Так, по мнению уральских операторов, расшифровка и хранение трафика являются бессмысленным действиями, поскольку 96% трафика в современном интернете передается в зашифрованном виде: это одно из главных допущений при составлении законопроекта. Более того, без ключей и паролей эффективность шифрования и вовсе будет равна нулю. Особенно, учитывая тот факт, что многие сайты, сервисы и приложения используют протоколы со сквозным шифрованием, то есть, ключи генерируются на самих устройствах пользователей и доступа к ним нет.

Второй проблемой является угроза безопасности данных граждан. При передаче ключей ФСБ, как ранее уже предупреждал Экспертный центр при правительстве РФ, под угрозой окажется интернет-протокол HTTPS, который используется практически на всех сайтах, где предусмотрен ввод конфиденциальной информации. Так, граждане не смогут быть уверенными в безопасности, оплачивая онлайн билеты, отели, переводя денежные средства и даже находясь на портале "Госуслуг". Не выдержит "пакет Яровой" и банковская система России – SWIFT, которая создана для проведения международных переводов и не использует российские алгоритмы шифрования.

Операторы связи утверждают, что на данный момент у них и так есть доступ к достаточному количеству информации, которое обеспечивает национальную безопасность. Среди них: сведения о звонках, содержании SMS, интернет-сессиях, координатах и другие метаданные. В случае вступления в силу требований вышеупомянутого закона, главными выгодоприобретателями останутся поставщики оборудования по хранению трафика, "которое так и простоит, оказавшись ненужным "железом". А если учесть то, что главным поставщиком компонентов для оборудования является Китай, на национальной безопасности РФ в буквальном смысле будет зарабатывать соседнее государство.

"Если все-таки "пакет Яровой" в его нынешнем виде будет внедрен - мы увидим многократный рост цен и череду банкротств небольших и средних операторов связи, поскольку оборотных средств для приобретения оборудования у них нет, а банки не одобряют кредит на их приобретение, считая, что оно является неликвидным залогом", – заключили операторы, отметив, что и закон в его нынешнем виде, и его техническое воплощение требуют проработки.

Ранее УралАОС (Уральская ассоциация операторов связи) уже направляла обращения в правительство РФ, которое утверждало правила хранения трафика, но так и не получила ответа. Таким образом компании связи решили получить ответ на свой вопрос напрямую от ФСБ, а именно – зачем необходимо столько ресурсов и усилий для хранения бесполезной, нечитаемой и непригодной информации?

Напомним, что еще в октябре большая часть российских операторов фиксированной связи предсказывала в текущем году рост тарифов в размере 10−20% на домашний интернет, ТВ и телефонию. Причиной, помимо резкого ухудшения экономики на фоне пандемии, были и затраты на реализацию норм в рамках "пакета Яровой", сложность бюрократических процедур, повышение налогов.

Свое мнение о безопасности платежной системы страны и системы SWIFT, также высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что не исключает вариантов отключения России от глобальной Сети.