"Угроза безопасности и бесполезные действия". Свердловские операторы обратились в ФСБ из-за несовершенства "пакета Яровой"
Представители свердловских операторов сотовой связи выразили свое мнение относительно так называемого "пакета Яровой", который обязывает хранить трафик абонентов. По мнению экспертов компаний, закон не учитывает современные принципы кодирования данных, а передача ключей ФСБ лишит пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.
"Операторы связи готовы выполнять нормы "пакета Яровой", в том числе частично за счет собственных средств. Профильное сообщество осознает, что такие сложные и дорогостоящие мероприятия необходимы для решения вопросов безопасности государства, но нельзя доводить их до профанации, когда "сырые" и непродуманные постановления правительства абсолютно невыполнимы на практике", – говорится в тексте обращения представителей компаний к Федеральной службе безопасности и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (имеется в редакции Накануне.RU).
Так, по мнению уральских операторов, расшифровка и хранение трафика являются бессмысленным действиями, поскольку 96% трафика в современном интернете передается в зашифрованном виде: это одно из главных допущений при составлении законопроекта. Более того, без ключей и паролей эффективность шифрования и вовсе будет равна нулю. Особенно, учитывая тот факт, что многие сайты, сервисы и приложения используют протоколы со сквозным шифрованием, то есть, ключи генерируются на самих устройствах пользователей и доступа к ним нет.
Второй проблемой является угроза безопасности данных граждан. При передаче ключей ФСБ, как ранее уже предупреждал Экспертный центр при правительстве РФ, под угрозой окажется интернет-протокол HTTPS, который используется практически на всех сайтах, где предусмотрен ввод конфиденциальной информации. Так, граждане не смогут быть уверенными в безопасности, оплачивая онлайн билеты, отели, переводя денежные средства и даже находясь на портале "Госуслуг". Не выдержит "пакет Яровой" и банковская система России – SWIFT, которая создана для проведения международных переводов и не использует российские алгоритмы шифрования.
Операторы связи утверждают, что на данный момент у них и так есть доступ к достаточному количеству информации, которое обеспечивает национальную безопасность. Среди них: сведения о звонках, содержании SMS, интернет-сессиях, координатах и другие метаданные. В случае вступления в силу требований вышеупомянутого закона, главными выгодоприобретателями останутся поставщики оборудования по хранению трафика, "которое так и простоит, оказавшись ненужным "железом". А если учесть то, что главным поставщиком компонентов для оборудования является Китай, на национальной безопасности РФ в буквальном смысле будет зарабатывать соседнее государство.
"Если все-таки "пакет Яровой" в его нынешнем виде будет внедрен - мы увидим многократный рост цен и череду банкротств небольших и средних операторов связи, поскольку оборотных средств для приобретения оборудования у них нет, а банки не одобряют кредит на их приобретение, считая, что оно является неликвидным залогом", – заключили операторы, отметив, что и закон в его нынешнем виде, и его техническое воплощение требуют проработки.
Ранее УралАОС (Уральская ассоциация операторов связи) уже направляла обращения в правительство РФ, которое утверждало правила хранения трафика, но так и не получила ответа. Таким образом компании связи решили получить ответ на свой вопрос напрямую от ФСБ, а именно – зачем необходимо столько ресурсов и усилий для хранения бесполезной, нечитаемой и непригодной информации?
Напомним, что еще в октябре большая часть российских операторов фиксированной связи предсказывала в текущем году рост тарифов в размере 10−20% на домашний интернет, ТВ и телефонию. Причиной, помимо резкого ухудшения экономики на фоне пандемии, были и затраты на реализацию норм в рамках "пакета Яровой", сложность бюрократических процедур, повышение налогов.
Свое мнение о безопасности платежной системы страны и системы SWIFT, также высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что не исключает вариантов отключения России от глобальной Сети.