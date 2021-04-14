14 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Дмитрий Махонин принял решение о реорганизации администрации губернатора Прикамья

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В правительстве Пермского края произошли важные кадровые и структурные изменения, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сегодня подписал указ об объединении администрации губернатора и аппарата правительства края. Теперь весь функционал будет сосредоточен в администрации, которую возглавит Александр Смертин, ранее занимавший пост директора департамента внутренней политики.

Бывший глава администрации Леонид Политов и глава аппарата правительства Прикамья Елена Анисимова продолжат работу в качестве первых заместителей Смертина.

Структурная реорганизация проводится в рамках задач, поставленных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В результате сокращается число чиновников на 10-15% и, как следствие, снижается нагрузка на бюджет и исключается дублирование функций.

Также сегодня стало известно о назначении исполняющего обязанности министра информационного развития и связи края. Им стал бывший начальник управления развития инфраструктуры министерства Петр Шиловских.

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Дмитрий Махонин принял решение о реорганизации администрации губернатора Прикамья

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Теги: администрация губернатора, реорганизация, аппарат правительства, дмитрий махонин, смертин



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