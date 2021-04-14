В ЦБ не увидели рисков отключения России от международных платежных систем

Добавить источник в

ЦБ не видит угрозы отключения России от международных платежных систем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, ситуация с геополитическими рисками оценивается как достаточно спокойная.

Скоробогатова добавила, что отключение России от международных платежных систем крайне невыгодно и самим системам, передает ТАСС.

В Кремле ранее заявили, что подобного сценария развития событий не исключают, там считают, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада.

Гглава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Он добавил, что ни Россия, ни КНР не должны "зависеть от тех "причуд".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.