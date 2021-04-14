14 Апреля 2021
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Происшествия Тюменская область
Кремль (2020) | Фото: Накануне.RU

Тоболяк наказан за "пьяное" "минирование" администрации президента

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20-летний житель Тобольска наказан за то, что, будучи пьяным, "заминировал" администрацию президента, сообщили Накануне.RU в городском суде духовной столицы Сибири.
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20 декабря 2020 г. он, будучи сильно "под шафе", позвонил в информационно-справочную службу администрации президента России, что на московской улице Ильинка. Когда там подняли трубку, злоумышленник сообщил, что "в администрации главы государства скоро произойдёт взрыв".

С учетом прошлой непогашенной судимости и тяжести вновь совершенного преступления "информатор" получил три года колонии строгого режима.

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Тоболяк наказан за "пьяное" "минирование" администрации президента

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Теги: минирование, администрация президента



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Ранее 07.04.2021 21:56 Мск Тоболяка будут судить за "минирование" администрации президента

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