Тоболяк наказан за "пьяное" "минирование" администрации президента

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20-летний житель Тобольска наказан за то, что, будучи пьяным, "заминировал" администрацию президента, сообщили Накануне.RU в городском суде духовной столицы Сибири.

20 декабря 2020 г. он, будучи сильно "под шафе", позвонил в информационно-справочную службу администрации президента России, что на московской улице Ильинка. Когда там подняли трубку, злоумышленник сообщил, что "в администрации главы государства скоро произойдёт взрыв".

С учетом прошлой непогашенной судимости и тяжести вновь совершенного преступления "информатор" получил три года колонии строгого режима.