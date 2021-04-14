"Ленд-лиз и открытие второго фронта сыграли существенную роль в деле победы" - Путин

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Владимир Путин одобрил проект по научному исследованию трассы Алсиб, по которой в войну американские самолеты перегонялись с Аляски в СССР. Члены РГО собираются отыскать все аэродромы трассы и изучить их.

На заседании попечительского совета РГО президента России спросили, что он думает о роли ленд-лиза в победе над фашистской Германией.

"Можно и нужно привести мнение тех, кто ковал и добывал победу. Одна из ключевых фигур - Маршал Жуков. Он говорил, что если бы не поставки по ленд-лизу, то пришлось бы повоевать еще год или два. А это дополнительные потери, жертвы", - напомнил Путин.

"Наши солдаты называли американскую тушенку "вторым фронтом". Поставки продовольствия покрывали 80% потребностей. Надо отдать должное – это немало. Но поставки были не только по продовольствию, самое главное – были поставки металла. Это имело очень большое значение для нашей оборонной промышленности", - добавил президент.

Путин назвал Алсиб "уникальным", напомнил, что самолеты перегоняли в исключительно тяжелых условиях. Президент озвучил высказывания американцев – "летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские".

"Это очень важная страница. Поставки по ленд-лизу и открытие второго фронта сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом. Правда, эти поставки были не бесплатными. Мы еще в 1990 году после встречи президентов США и СССР подписали соглашение, что СССР должен выплатить остаток средств за поставки до 2030 года. Россия выплатила все оставшиеся деньги по ленд-лизу в 2006 году. Эта тема закрыта. Россия полностью рассчиталась. Это отношения между государствами. Они носили и стратегический, и коммерческий характер", - заключил президент.

Он также назвал героями всех людей, которые перегоняли транспорт – не только самолеты – по ленд-лизу в тяжелых условиях.