"Ленд-лиз и открытие второго фронта сыграли существенную роль в деле победы" - Путин

14 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
&quot;Аэрокобра&quot;, самолет, Музей военной техники УГМК (2016) | Фото: УГМК

"Ленд-лиз и открытие второго фронта сыграли существенную роль в деле победы" - Путин

Добавить источник в

Владимир Путин одобрил проект по научному исследованию трассы Алсиб, по которой в войну американские самолеты перегонялись с Аляски в СССР. Члены РГО собираются отыскать все аэродромы трассы и изучить их.

На заседании попечительского совета РГО президента России спросили, что он думает о роли ленд-лиза в победе над фашистской Германией.

"Можно и нужно привести мнение тех, кто ковал и добывал победу. Одна из ключевых фигур - Маршал Жуков. Он говорил, что если бы не поставки по ленд-лизу, то пришлось бы повоевать еще год или два. А это дополнительные потери, жертвы", - напомнил Путин.

 "Наши солдаты называли американскую тушенку "вторым фронтом". Поставки продовольствия покрывали 80% потребностей. Надо отдать должное – это немало. Но поставки были не только по продовольствию, самое главное – были поставки металла. Это имело очень большое значение для нашей оборонной промышленности", - добавил президент.

Путин назвал Алсиб "уникальным", напомнил, что самолеты перегоняли в исключительно тяжелых условиях. Президент озвучил высказывания американцев – "летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские".

"Это очень важная страница. Поставки по ленд-лизу и открытие второго фронта сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом. Правда, эти поставки были не бесплатными. Мы еще в 1990 году после встречи президентов США и СССР подписали соглашение, что СССР должен выплатить остаток средств за поставки до 2030 года. Россия выплатила все оставшиеся деньги по ленд-лизу в 2006 году. Эта тема закрыта. Россия полностью рассчиталась. Это отношения между государствами. Они носили и стратегический, и коммерческий характер", - заключил президент.

Он также назвал героями всех людей, которые перегоняли транспорт – не только самолеты – по ленд-лизу в тяжелых условиях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ленд-лиз и открытие второго фронта сыграли существенную роль в деле победы" - Путин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ленд-лиз, второй фронт, вторая мировая война



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети