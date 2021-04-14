14 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер поручил усилить контроль за масочным режимом

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением масочного режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В последнее время часть торговых, досуговых и транспортных организаций ослабили требования к соблюдению посетителями масочного режима и социальной дистанции. Это недопустимо", - подчеркнул он на совещании с руководителями муниципальных образований.

Алексей Текслер дал поручение возобновить проверки в муниципалитетах и, если потребуется, наказывать нарушителей.

"Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом", - отметил глава области.

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Алексей Текслер поручил усилить контроль за масочным режимом

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Теги: Алексей Текслер, масочный режим, коронавирус,



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