Алексей Текслер поручил усилить контроль за масочным режимом

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением масочного режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В последнее время часть торговых, досуговых и транспортных организаций ослабили требования к соблюдению посетителями масочного режима и социальной дистанции. Это недопустимо", - подчеркнул он на совещании с руководителями муниципальных образований.

Алексей Текслер дал поручение возобновить проверки в муниципалитетах и, если потребуется, наказывать нарушителей.

"Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом", - отметил глава области.