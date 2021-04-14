СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего "Гифаз" в Екатеринбурге

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Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на заводе гипсовых изделий "Гифаз" в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, при проверке были выявлены признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что тело мужчины 1964 г.р. было найдено 3 апреля в производственном помещении промышленного предприятия по ул. Маневровой. По предварительным данным, с рабочим произошел несчастный случай. По неизвестной пока причине мужчина оказался в бункере для обработки гипса при высокой температуре, где на него осыпался гипс, в результате чего рабочий получил повреждения, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая мужчина мог задохнуться.

Расследование уголовного дела продолжается.