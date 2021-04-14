Куйвашев поручил решить проблемы жителей, возникшие из-за ремонта трассы Екатеринбург-Тюмень

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Талицу 14 апреля осмотрел строящийся участок автодороги Екатеринбург-Тюмень. Общая протяженность реконструируемого участка - 40 км. Здесь идёт расширение дороги, замена покрытия, устанавливаются новые водопропускные трубы, наружное освещение, предполагается капитальный ремонт двух мостов и установка ограждения — это обязательное требование безопасности и эффективный способ предотвращения ДТП, в том числе и серьёзных.

Всего сейчас работы идут на трёх отрезках, и установка барьеров на одном из них и вызывает серьезную обеспокоенность местных жителей. "Уралуправтодор" проводит реконструкцию трассы Екатеринбург-Тюмень в несколько этапов. Задача – к 2025 году сделать её полностью четырёхполосной, расширив в общей сложности около 250 километров.

Губернатор в ходе инспекции работ настоял на решении проблемы жителей нескольких сёл на востоке Свердловской области, которые из-за ремонта федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень оказались отрезанными от дороги из-за установки отбойников. Уралуправтодор, ведущий реконструкцию, проработает варианты организации дорожного движения таким образом, чтобы людям было удобно выезжать из своих населённых пунктов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, вопрос поднял местный житель Фийдан Сабитов, обратившийся к губернатору через электронную приёмную. Он написал, что сразу несколько населённых пунктов Талицкого и Тугулымского городских округов фактически оказались отсечены от внешнего мира после установки металлического барьерного ограждения на трассе. Из-за этого оказались ограниченными въезды и выезды в посёлки и деревни Юшала, Маркова, Первухина, Васенина, Комсомольский. "Не у всех есть личный автотранспорт, это раз, объезжать нужно более 25 километров, чтоб только развернуться – это два, до электрички тоже нет возможности дойти пешком, так как поставили отбойники и банально собьют пешехода", - написал он, добавив, что в общей сложности речь идет почти о шести тысячах человек.

"Я сегодня настоятельно попросил Уралуправтодор решить вопрос. Предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды. Ведь иначе выходит, что мы для транзитников сделаем хорошо, а для живущих здесь людей создадим неудобства. До 1 мая мне представят план с уже конкретными решениями. Исправим ситуацию", – заявил губернатор.

Евгений Куйвашев предложил руководству "Уралуправтодора" подойти комплексно к организации дорожного движения так, чтобы и сохранить барьеры, и сделать трассу доступной людям. Так, на расширяемом участке могут появиться два надземных пешеходных перехода - вопрос будет проработан. Также нужно решить задачу по созданию здесь дополнительных дорожных петель, чтобы сократить расстояние до ближайшего разворота. Кроме того, по поручению губернатора дорожники предусмотрят заезды на дороги региональной сети для межрегиональных и межмуниципальных маршрутов автобусов предусмотрят и организуют там остановочные пункты.

"Уралуправтодор" выразил готовность организовать встречу с местными жителями с участием представителей регионального минтранса и управления автодорог Свердловской области, чтобы вместе обсудить возникающие проблемы и разработать плана дальнейших действий.