В Тюменской области посчитали количество миллиардеров и миллионеров

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В Тюменской области посчитали количество миллиардеров и миллионеров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного УФНС, по итогам прошлого года, доход от 100 до 500 млн руб. задекларировали 45 человек, более полумиллиарда – четверо тюменцев, а более одного миллиарда – один человек.

Отметим, что годом ранее доход свыше миллиарда руб. задекларировали три человека.

По словам замруководителя УФНС по Тюменской области Ольги Ивановой, декларации о доходах, полученных в 2020 году, следует сдать в налоговую до 30 апреля. Отчитываться нужно в том случае, если, например, в прошлом году была продана квартира, получены дорогие подарки не от родственников, были выигрыши в лотерею, а также тем, кто получил доход от сдачи в аренду имущества.