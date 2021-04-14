14 Апреля 2021
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Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

В ближайшие годы движение по СМП может стать круглогодичным – Путин

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Движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным. "Так оно наверняка и будет", - заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Российского географического общества.

По словам президента, Россия "все активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики. Например, строится самый мощный в мире флот ледоколов. Поэтому наша страна как никто другой заинтересована в научном изучении региона, которое происходит и в рамках Арктического совета.

"Мы вчера с моим финским коллегой говорили о работе в рамках Арктического совета. Несмотря на все сложности международные, исследования в Арктике остаются неизменными", - отметил глава государства, напомнив, что в следующем году Россия будет отмечать юбилей первой советской арктической станции.

Путин также поддержал предложения полярника-миллиардера Фредерика Паулсена, среди которых, например, было кругосветное плавание ученых в Северном Ледовитом океане.

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В ближайшие годы движение по СМП может стать круглогодичным – Путин

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Теги: северный морской путь, арктический совет, фредерик паулсен



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