14 Апреля 2021
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Политика В России
Владимир Путин, послание Федеральному собранию РФ (2016) | Фото: RT

Послание президента Федеральному собранию пройдет в Манеже

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Послание президента Федеральному собранию в этом году пройдет в Манеже. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, передает РИА Новости.

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Ранее послание президента всегда оглашалось в Кремле. Программное заявление главы государства, как ожидается, в этом году будет посвящено выходу из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, а также мерам поддержки.

Журналисты, желающие попасть на оглашение послания президента Федеральному собранию, должны будут сдать два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус с разницей в три дня.

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Послание президента Федеральному собранию пройдет в Манеже

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Теги: послание президента федеральному собранию, манеж



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