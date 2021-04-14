Дело "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов на Урале, передано в суд
На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о разбое в отношении инкассаторов. Преступник при нападении залил их клеем.
Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, все случилось в августе прошлого года: житель Верхней Пышмы решил напасть на перевозчиков денег и похитить у них наличные. В ходе подготовки он собрал сведения о периодичности, а также времени приезда и отъезда сотрудников, которые занимались заправкой банкоматов деньгами.
Утром 29 августа мужчина прибыл к отделению городского банка, где стал поджидать инкассаторов. При себе у него были приготовленная заранее сменная одежда и охотничий двуствольный обрез ружья.
Увидев подъехавший автомобиль инкассации, из которого вышли двое сотрудников, злоумышленник зашел за ними в отделение банка. Там он направил на них оружие и потребовал лечь на пол, затем вылил на руки инкассаторов клеящую жидкость и похитил сумку-баул с 6 млн рублей. Впоследствии нападавший был задержан.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд.