14 Апреля 2021
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инкассатор деньги инсценировка (2017) | Фото: 66.мвд.рф

Дело "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов на Урале, передано в суд

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На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о разбое в отношении инкассаторов. Преступник при нападении залил их клеем.
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Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, все случилось в августе прошлого года: житель Верхней Пышмы решил напасть на перевозчиков денег и похитить у них наличные. В ходе подготовки он собрал сведения о периодичности, а также времени приезда и отъезда сотрудников, которые занимались заправкой банкоматов деньгами.

Утром 29 августа мужчина прибыл к отделению городского банка, где стал поджидать инкассаторов. При себе у него были приготовленная заранее сменная одежда и охотничий двуствольный обрез ружья.

Увидев подъехавший автомобиль инкассации, из которого вышли двое сотрудников, злоумышленник зашел за ними в отделение банка. Там он направил на них оружие и потребовал лечь на пол, затем вылил на руки инкассаторов клеящую жидкость и похитил сумку-баул с 6 млн рублей. Впоследствии нападавший был задержан.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд.

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Дело "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов на Урале, передано в суд

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Теги: инкассаторы, нападение, суд



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