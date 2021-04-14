Путин сделал вторую прививку от коронавируса – прямо перед заседанием РГО

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Президент России Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку против коронавируса.

"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом",— сказал президент на президиуме Русского географического общества. Первый компонент президенту ввели 23 марта. Он не сообщал, какой именно из трех российских зарегистрированных вакцин воспользовался.

Стоит отметить, что президент принял участие в заседании РГО дистанционно.

Между тем, чиновники и медики отмечают резкий рост желающих вакцинироваться, который начался именно после первой прививки Путина. Так, собеседник "Ведомостей", близкий к столичной мэрии, рассказал, что число желающих вакцинироваться в столице после того, как прививку сделал президент, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в 4 раза, говорит он.

"Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить", – указывает инсайдер.