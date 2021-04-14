14 Апреля 2021
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Политика Сибирский ФО В России
(2017) | Фото: rbc.ru

Усс заявил, что не знает, кто придумывает слухи о его отставке

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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи о его намечающейся отставке.

"Затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем, - цитирует РИА Новости главу региона. - Я намерен служить Красноярскому краю".

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы намечающейся встрече президента Владимира Путина с губернатором и о возможной отставке Усса.

В Кремле на прошлой неделе назвали "совпадением" одновременный уход в отставку глав нескольких российских регионов. Напомним, в отставку подал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, также ушли со своего поста губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

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Усс заявил, что не знает, кто придумывает слухи о его отставке

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Теги: александр усс, красноярский край



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