Усс заявил, что не знает, кто придумывает слухи о его отставке

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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи о его намечающейся отставке.

"Затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем, - цитирует РИА Новости главу региона. - Я намерен служить Красноярскому краю".

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы намечающейся встрече президента Владимира Путина с губернатором и о возможной отставке Усса.

В Кремле на прошлой неделе назвали "совпадением" одновременный уход в отставку глав нескольких российских регионов. Напомним, в отставку подал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, также ушли со своего поста губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.