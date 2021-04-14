Алексей Текслер прокомментировал ДТП, которое устроил пьяный глава поселка

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Глава Луговского сельского поселения Красноармейского района попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"По этому инциденту сделаны кадровые выводы: чиновник, нарушивший закон, сложил свои полномочия. Коллеги, это очень важно, я сейчас говорю о моральном облике представителя власти. Необходимо быть примером безупречного поведения, вести кадровую работу исходя из этих принципов. Мы с вами знаем, что по поведению отдельных горе-чиновников люди судят, к сожалению, о всей власти. Прошу об этом помнить и соответствующим образом поступать, что важно, вести кадровую политику, понимая эти обстоятельства", - отметил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Авария произошла вечером 10 апреля. Глава Луговского поселения за рулем Kia врезался в УАЗ. От удара отечественный автомобиль перевернулся. Установлено, что чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, по данному факту проводится служебная проверка, а также будет проведена профилактическая работа со всеми руководителями органов местного самоуправления.