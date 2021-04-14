14 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Жириновский заявил, что на съезде КПРФ сменится лидер партии

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Владимир Жириновский сегодня сделал неожиданное заявление на пленарном заседании Госдумы. "Поздравляю КПРФ, у них скоро съезд, изберут председателем Афонина (Юрий Афонин, зампред ЦК КПРФ – прим. ред.), Геннадий Андреевич [Зюганов] возьмет самоотвод. Мы можем выставить охрану, чтобы Геннадия Андреевича все-таки могли выбрать", - заявил лидер ЛДПР.

Сам Зюганов не стал комментировать эту информацию. "Жириновский заявил – ему и задавайте вопрос. У нас есть кадровая комиссия, её возглавляет Афонин, они готовят предложения к съезду", - цитирует его радио "Говорит Москва".

Съезд КПРФ, на котором будут переизбраны руководящие органы партии, пройдет в Москве 23-24 апреля. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о расколе в рядах коммунистов и борьбе за место председателя, хотя публично руководство партии эти слухи отрицает.

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Жириновский заявил, что на съезде КПРФ сменится лидер партии

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Теги: владимир жириновский, геннадий зюганов, кпрф, съезд партии, юрий афонин



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