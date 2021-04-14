14 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
реконструкция тц &quot;Омега&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Еще в двух ТЦ Екатеринбурга откроются мобильные пункты вакцинации

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Мобильные пункты вакцинации начнут работать на территории еще двух торговых центров Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, уже сегодня с 16.00 до 19.00 поставить прививку от коронавируса можно в ТЦ "Омега"(проспект Космонавтов, 41), а 15 по 24 апреля пункт вакцинации ежедневно будет открыт в "Парк Хаус"(улица Сулимова, 50) – с 10.00 до 21.00.

Помимо этого, завтра с 16.00 до 19.00 можно будет привиться в гипермаркете "О’КЕЙ".

Напомним, для того, чтобы поставить прививку от COVID-19 необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией заполняется согласие на обработку персональных данных и анкета, с которой любому желающему могут помочь волонтеры Свердловского областного медколледжа.

В "Омега" и "О’КЕЙ" пациентов прививают вакциной "Спутник V" бригады Центральной городской клинической больницы № 23. С посетителями "Парк Хаус" будет работать бригада Центральной городской больницы №7.

Напомним, что вторым компонентом "Спутник V" необходимо прививаться в том же месте, где был введен и первый компонент через 21 день. Информация об открытии новых пунктов вакцинации и графике их работы будет регулярно актуализироваться и публиковаться на сайте profilaktica.ru.

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Еще в двух ТЦ Екатеринбурга откроются мобильные пункты вакцинации

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Теги: ТЦ, Екатеринбург, прививка. вакцинация, Спутник V



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