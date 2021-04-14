Песков не ответил, потребует ли Россия извинений перед встречей Путина и Байдена

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В Кремле отказались отвечать на вопрос о том, будет ли российская сторона при подготовке встречи президентов РФ и США требовать извинений за высказывание Джозефа Байдена.

"Я оставлю без комментариев этот вопрос", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главы государств обсудили множество тем, Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. Президент США также предложил провести встречу на высшем уровне.

В марте Байден в интервью телекомпании ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате, но американская сторона не поддержала предложение.

После высказывания Байдена о российском президенте посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций.