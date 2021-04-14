Экс-помощника уральского полпреда приговорили к 12,5 года "строгача"

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Мосгорсуд вынес приговор Александру Воробьеву, бывшему помощнику уральского полпреда.

"Московский городской суд вынес приговор <...> и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - цитирует РБК приговор. Также бывший чиновник был лишен чина действительного госсоветника третьего класса.

Дело Воробьева, экс-помощника Николая Цуканова (тот теперь тоже экс-полпред президента в УрФО), рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в нем фигурируют материалы с грифом "совершенно секретно".

4 июля 2019 года стало известно об аресте Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. Во время следственных действий у него был обнаружен паспорт гражданина Польши и "шпионская" аппаратура. Воробьеву было официально предъявлено обвинение.

По данным следствия, экс-помощник полпреда в УрФО мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей. Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Вину Воробьев не признавал.

Суть обвинений в отношении Воробьева правоохранительными органами, органами следствия, представителями надзорного ведомства или представителями защиты обвиняемого может быть раскрыта только после оглашения приговора. Бывший чиновник сейчас содержится в столичном СИЗО "Лефортово".

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